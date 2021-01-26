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التضامن تكشف تفاصيل تدريب وتشغيل 30 من ذوي الهمم .. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:09 م
وزيرة التضامن الإجتماعي
وزيرة التضامن الإجتماعي
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محمود محسن
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على محاور ثلاثة وهى الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة من أهم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، خاصة أن المشروعات التى يرتكز عليها عمل الوزارة تمس مصالح الشباب والمرأة بشكل مباشر مثل مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والطفولة.

وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تعلى من شأن الشباب والمرأة فى برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من حيث توفير فرص عمل وتدريب من أجل التوظيف،كما أنها هى جهة الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى بموجب هذه المذكرة ستقوم بتوفير الدعم التقنى الممثل فى مناهج التدريب للشباب ، وتوفير مدرب محترف ومعتمد للغة الإشارة ومتخصص فى إدارة تشغيل المطاعم وتدريب وتأهيل وتقييم الكوادر الفنية والإشراف والكوادر الإدارية لتخصص المطاعم.

 بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للشباب والشابات"ذوى الإعاقة" أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع،وذلك لتأهيلهم للعمل بوظيفة عضو فريق عمل بمطاعم الشركة، وتعيين كل من يجتاز برنامج التدريب بنجاح فى وظيفة عضو فريق عمل بالمطعم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الصندوق القومي للإعاقة سيعمل علي توفير التمويل للمبادرات القومية من تدريب العاملين وزراعة القواقع وتوفير السماعات، خاصة أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية
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