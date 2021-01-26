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رياضة

سموحة يفوز علي المقاولون العرب بثنائية في الدوري المصرى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:06 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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عبدالله هشام
حقق فريق سموحة الفوز علي منافسه المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب "ذئاب الجبل" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

تقدم فريق المقاولون العرب في الدقيقة 29 عن طريق باسم علي قبل أن يتعادل سموحة في الدقيقة 43 عن طريق أحمد عبد القادر، واضاف مصطفي فتحي الهدف الثاني للفريق الساحلي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وشهدت احداث اللقاء اعتراض من جانب اعضاء الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بسبب تدخل لاعب سموحة وعدم احتساب الحكم ضربة جزاء وذلك في الثواني الاخيرة من المباراة . 

وبدأ المقاولون المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الظهر: أمير عابد - فاروقا نور الدين - محمد سمير - حسن الشامى

الوسط: وسيم النغموشي - باسم علي - محمد مجلي - أحمد داودا

الهجوم: لويس إدوارد - سيف الدين الجزيري

وجاء تشكيل سموحة كالتالي : الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمد الترهوني، أطهر الطاهر، علي غزال، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، عبد الكبير الوادي وحسام حسن.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقاط، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 16 بـ 7 نقاط.
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