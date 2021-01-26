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أخبار العالم

الجيش اللبناني يتدخل عقب إحراق محتجين سيارة عسكرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:18 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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شيماء مصطفى
استقدم الجيش اللبناني، تعزيزات أمنية إلى مدينة طرابلس بعد إشعال عدد من المحتجين، اليوم الثلاثاء، النار في سيارتين إحداهما عسكرية، ورشق عناصر الجيش بالحجارة والمفرقعات النارية.

ويواصل المتحجون تظاهراتهم في لبنان، اليوم الثلاثاء، التي بدأت من طرابلس وامتدت إلى عدد كبير من المناطق اعتراضًا على الإغلاق العام في ظل تردي الأوضاع المعيشية. 

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قام محتجون بالنزول إلى ساحة الشهداء، عصر اليوم الثلاثاء، وسط انتشار للقوى الأمنية في المحلة، لتأمين الموقع.

ونفذ عدد من اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات أمس، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي التي أغلقت باب السرايا تحسبا لأي أعمال شغب.

وردد المحتجون هتافات تطالب بإطلاق الموقوفين وتندد بالفاسدين.

وأفاد مراسل "لبنان 24"، بسقوط جريح من عناصر قوى الأمن الداخلي داخل حرم السرايا، فيما يقوم الجيش بالفصل بين المنتفضين من جهة، وعناصر السرايا، من جهة أخرى.

فيما أقام الجيش اللبناني، طوقًا أمنيًا في محيط عدد من منازل المسؤولين في طرابلس في ظل الإعتصامات منعًا لأي خرق أمني.
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