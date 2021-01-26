ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي وبيراميدز بدون أهداف

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.
التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة .
ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية فى مواجهة قوية أمام الدحيل القطري .
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي وبيراميدز اليوم
1- الأهلي المركز الأول برصيد 21 نقطة.
2- الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة.
3- الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
4- بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
5- المصري المركز الخامس برصيد 13 نقطة.
6- إنبي المركز السادس برصيد 13 نقطة.
7- مصر للمقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة.
8- سموحة في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.
9- سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
10- البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.
11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.
12- الاتحاد السكندري في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.
13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
14- الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
15- طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.
16- المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.
17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.
18 - الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.