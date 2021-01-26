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الـ VAR بالمزاج.. أحمد موسى: هدف بواليا فى بيراميدز صحيح ١٠٠٪ وضربة جزاء لم تحتسب لمحمد شريف يا جريشة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:27 م
مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز
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عادل نصار
شن الاعلامي أحمد موسي، هجوما حادا على حكم مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري العام، مؤكدا أن النادي الأهلي عانى من ظلم كبير من الحكم. 

وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هدف بواليا لاعب الأهلي صحيح ١٠٠٪ ومن حق الاهلي ضربة جزاء، متسائلا هل الهدف من مباراة اليوم ان يكون جمهور الاهلي حزين، وهل استخدام الفار في المباريات يتم وفقا للمزاج. 

واكمل مقدم برنامج على مسؤوليتي، أنه سيد عبد الحفيظ كان يجب عليه ان يصر على الفار فى كرة محمد شريف لأنها ترتقى إلى ركلة جزاء. 
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