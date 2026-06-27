برلماني: منصة تصدير العقار تنمي حصيلة الدولة من النقد الأجنبي

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب أن التوسع في تصدير العقار المصري يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًا، في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها.



وأكد" مسعود" في تصريح لـ " صدى البلد" أن متابعة وزيري الإسكان والاتصالات للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري تعكس حرص الدولة على الإسراع في استكمال التجهيزات الفنية والرقمية، بما يضمن توفير منصة موحدة وآمنة تعرض الفرص العقارية للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب.



المنصة ستكون خطوة مهمة نحو الترويج للعقار المصري عالميًا



وأوضح عضو البرلمان أن المنصة ستكون خطوة مهمة نحو الترويج للعقار المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق العقارية، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات العقارية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والمدن الجديدة.



تصدير العقار المصري



جاء ذلك بعد أن عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.



وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري عبر توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة، تشمل عمليات الشراء المثبت بشكل رقمى وميسر بمزايا تنافسية للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.