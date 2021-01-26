محامى بالنقض: مشروع قانون حبس الزوج إذا ضرب زوجته عبث

قال المحامى عصام حجاج المحامى بالنقض إن النائبة أمل سلامة، أقسمت في مجلس النواب، أن تحافظ على النظام الدستورى، وأن ترعى مصالح الشعب، في الوقت الذى لا يقر فيه الدستور أو القانون الأمر الذى تطالب به.





وأضاف حجاج، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، النائبة ترعى مصالح النساء فقط، وليس مصالح الشعب كما أقسمت، فما تقوله النائبة، عن مشروع قانون حبس الزوج إذا ضرب زوجته "عبث".





وتابع حجاج، كان الأولى بالنائبة أن تستعين بأى شخص يفهم في القانون، أم هو مجرد "شو"، فمشروع القانون على الرجال فقط، وليس الرجال والنساء، فحيمنا تضرب الزوجة الرجل، تُغرم 10 جنيه فقط، بينما إذا حدث العكس، يعاقب الرجل بـ 5 سنوات.





وتابع، إذا طبق القانون، "أول ناس هتتحبس الستات.. احنا الدولة الأولى التي تضرب فيها الزوجات أزواجهم.