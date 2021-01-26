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التطعيمات آمنة .. عوض تاج الدين يطمئن الخائفين من تلقي لقاح كورونا .. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:57 م
تاج الدين
تاج الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عوض تاج الدين  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن القلق من تلقي التطعيمات متوقع بسبب تخوف المواطنين من اخذها لانها شىء جديد واي شيء جديد يكون مصدر للخوف والقلق مشيرا ان فيروس كورونا مرض جديد والتطعيم جديد ايضا  .

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ،: أن تخوف المواطنين ليس من التطعيمات ولكن تخوفهم وقلقهم من حداثة الموقف لانهم لم يمر عليهم شيء مثله من قبل وهذا حدث عند بداية التطعيم لمرض شلل الأطفال .

وأوضح تاج الدين ،: لا يوجد إثبات علمي حتى الآن يدعو الى التخوف من تلقي اللقاح وجميع التطعيمات حاصلة على الإجازة المؤقتة وهناك من ينتظر أن يرى أثر التطعيم على غيرة .

وتابع : هناك تزايد على طلب تلقي لقاح كورونا وهناك سعى للحصول على اللقاح من جميع طبقات المجتمع والأولوية في تلقي لقاح كورونا هم خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل والحميات .
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