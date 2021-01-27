بدء ربطها بشبكة سفاجا الكهربائية.. قرية النصر تودع الظلام بعد 40عاماً

بعد 40 عاماً من من الظلام والاعتماد على مولدات الكهرباء حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة حلم أهالي قرية الكيلو 85 وتوصيل كهرباء من الشبكة الموحدة.





وقالت هدى مغربي رئيس مجلس مدينة سفاجا :إن القرية كانت تعانى على مدار ما يزيد على 40 عاما من عدم توصيل كهرباء وأنه من خلال المبادرة الرئاسية تم توفير الاعتماد المالي لإنارة القرية بالكامل وبدأ العمل بالفعل.





أوضحت "رئيس المدينة" أنه تمت معاينة مسار خط الكهرباء المخطط تنفيذه من محطة محولات الكيلو 81 إلى قرية النصر حيث تفقدت "المغربي" ومرافقوها القرية والطرق المؤدية لها وأكدت"رئيس المدينة" أن المشروع مدرج ضمن مشروعات القرى الأكثر أحتياجًا التى تتبناها وزارة التنمية المحلية تحت إشراف الجهاز المركزى التعمير.





كما تفقدت لجنة من محافظة البحر الأحمر قرية النصر بسفاجا ضمن مبادرة حياة كريمة لحصر احتياجات قرية النصر بالكيلو ٨٥ طريق سفاجا _قنا لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية و ضمت اللجنة ممثلين عن شركة المياه والصرف الصحى بالبحر الأحمر وجهاز التعمير بالمحافظة وهندسة كهرباء البحر الأحمر وإدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة وإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة وعدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حيث استهدفت اللجنة حصر احتياجات القرية ضمن برنامج مبادرة حياة كريمة .





وتمكنت اللجنة من حصر احتياجات القرية وترتيبها حسب الأولوية والتى شملت إقامة استراحات للمعلمين بالقرية وإنشاء ملعب خماسي وإنشاء شبكة طرق داخلية بطول 8 كيلو متر وعمل مظلات على مداخل القرية وإنشاء بوابة رئيسية للقرية وإنشاء 60وحدة توطين وتوفير 50 عمود إنارة بمشتملاتها وإحلال وتجديد خزان المياه للقرية سعة 500 طن وإحلال وتجديد مبنى الوحدة القروية وإنشاء مشغل للفتيات لتنمية مهارات الحرف اليدوية وحماية "تدبيش" سور المدرسة بالقرية من أخطار السيول وإنشاء مخبز بالقرية.





يُذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى ، كما تتضمن جزء للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ،وصرف أجهزة تعويضية ، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



