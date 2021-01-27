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رياضة

جلسة بين مسئولي الزمالك وأيمن حفني خلال ساعات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:22 ص
صدى البلد
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ملك موسي
قرّرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع أيمن حفني لاعب الفريق السابق× من أجل مناقشة رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء.

وكان "حفني" قد أصدر بيانا خلال الساعات الماضية يطلب خلاله إنهاء مسيرته في القلعة البيضاء وجاء نصه كالتالي:
"كان فضل الله علىّ كبيراً عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٤ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا.

بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له.

الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن أتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى.

لا أود أن أضع المسؤلين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتمياً لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".
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