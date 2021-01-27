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تكنولوجيا

تقليد آبل.. Meizu 18 يأتى بدون شاحن فى العلبة الخاصة به

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:59 ص
تقليد آبل.. Meizu
تقليد آبل.. Meizu 18 يأتى بدون شاحن فى العلبة الخاصة به
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كريم جمال
يبدو أن علامة آبل الأمريكية الشهيرة ستظل هي الملهمة الوحيدة لباقي شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم، فكلما أقدمت على خطوة جديدة، لاقت استغرابًا فى البداية من منافسيها، ثم يقلدوها لاحقًا من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، ستأتى سلسلة هواتف Meizu 18 الصينية بدون شاحن فى العلبة الخاصة بهواتفها، من أجل تقليل حجم العبوة للنصف تمامًا، وفى نفس الوقت إجبار مستخدمي الهاتف على شراء الشاحن منفصلًا من المتجر الرسمي.

وهى الخطوة التى سبقت إليها آبل مع إطلاق سلسلة آيفون 12، بحجة أن ذلك يحافظ على البيئة، و أن معظم المنازل متواجد بها شواحن سابقة من الممكن الإعتماد عليها، أو شراء الشاحن بشكل منفصل من أى فرع رسمي لها، إلا أن السبب الحقيقي لإتاحة ضعف العدد و خفض تكلفة شحن و نقل الهواتف للأسواق الرسمية ، بالإضافة لزيادة مبيعات إكسسوارات الهاتف.

و عند إعلان آبل عن هذه الطوة تعرضت لهجوم لاذع من غريمتها سامسونج، إلا أن الأخيرة  بدون أى سابق إنذار اتبعت نفس الأسلوب و أطلقت Samsung Galaxy S21 بدون شاحن، ونفس الإجراء نفذته شاومي أيضًا، و مؤخرًا Meizu.

جدير بالذكر أن هاتف Meizu 18 يحتوى على بطارية سعة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع التقليدي و اللاسلكي بقوة 30 واط، أما المعالج فهناك تسريبات أن يحصل على معالج Snapdragon 870 او Snapdragon 888، و غير مؤكد حتى الآن أى من المعالجين سيكون بالهاتف.

كما سيتم الكشف رسميًا عن الهاتف فى الفترة من مارس إلى مايو المقبلة، ليكون أول هاتف صيني يتم تدشينه داخل الأراضي الصينية بدون شاحن فى العلبة الخاصة به.
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