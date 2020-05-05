ببطارية 4500 مللى أمبير وشاشات Super AMOLED .. تعرف على مواصفات هواتف Meizu 17

أعلنت شركة Meizu الصينية عن إطلاقها هواتف Super AMOLED 17 من فئة flagship يوم 8 مايو الجارى، حيث تعتبر السلسلة عبارة عن هاتف Meizu 17 و Meizu 17 Pro .





وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Meizu 17 ستصدر بتقنية اتصال NFC التى تجعلها تتصل بالهواتف والأجهزة الأخرى على مسافة بعيدة وكذلك نقل الملفات بطريقة سريعة، كما أن الهواتف ستأتى بشاشات من نوع Super AMOLED وهى تقنية متقدمة للغاية في عرض وإظهار ألوان الشاشات بدقة.









وستأتى هواتف Meizu 17 بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز.





وتتميز هواتف Meizu 17 ببطارية بقدرة 4500 مللى أمبير مع خاصية الشحن السريع السلكى ب 30 واط.





أما بالنسبة لهاتف Meizu 17 Pro سيتميز بخاصية الشحن اللاسلكى، كما أن ظهر الهاتف سيأتى من السيراميك ووسيتوفر باللون الأخضر الفيروزى.





ومن المقرر أن تعلن شركة Meizu عن أسعار الهواتف خلال أيام قليلة قبل إطلاق الهواتف رسميا، حيث أنها بدأت في استقبال الحجز الإلكترونى على موقعها في الصين.











