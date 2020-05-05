AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ببطارية 4500 مللى أمبير وشاشات Super AMOLED .. تعرف على مواصفات هواتف Meizu 17

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:01 ص
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات هواتف Meizu 17
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة Meizu الصينية عن إطلاقها هواتف Super AMOLED 17 من فئة flagship يوم 8 مايو الجارى، حيث تعتبر السلسلة عبارة عن هاتف Meizu 17 و Meizu 17  Pro . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Meizu 17 ستصدر بتقنية اتصال NFC التى تجعلها تتصل بالهواتف والأجهزة الأخرى على مسافة بعيدة وكذلك نقل الملفات بطريقة سريعة، كما أن الهواتف ستأتى بشاشات من نوع Super AMOLED وهى تقنية متقدمة للغاية في عرض وإظهار ألوان الشاشات بدقة. 


وستأتى هواتف Meizu 17  بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز. 

وتتميز هواتف  Meizu 17   ببطارية بقدرة 4500 مللى أمبير مع خاصية الشحن السريع السلكى ب 30 واط. 

أما بالنسبة  لهاتف Meizu 17 Pro سيتميز بخاصية الشحن اللاسلكى، كما أن ظهر الهاتف  سيأتى من السيراميك ووسيتوفر باللون الأخضر الفيروزى. 

ومن المقرر أن تعلن شركة Meizu عن أسعار الهواتف خلال أيام قليلة قبل إطلاق الهواتف رسميا، حيث أنها بدأت  في استقبال الحجز الإلكترونى على موقعها في الصين.  



ببطارية 4500 مللى أمبير وشاشات Super AMOLED .. تعرف على مواصفات هواتف Meizu 17
ببطارية 4500 مللى أمبير وشاشات Super AMOLED .. تعرف على مواصفات هواتف Meizu 17
ببطارية 4500 مللى أمبير وشاشات Super AMOLED .. تعرف على مواصفات هواتف Meizu 17
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاومى تواصل إبهار العالم.. إصدار هاتف Black Shark 3 5G بإمكانات فائقة .. مواصفات

أوبو تطلق رسميا هاتفيها Find X2 وFind X2 Pro.. صور ومواصفات

شاومي تطرح Redmi Note 9 Pro Max في هذا اليوم.. المواصفات والسعر.. صور

منها السعودية والإمارات.. أوبو تطرح Find X2 و X2 Pro في عدة دول.. إليك السعر والمواصفات

مواصفات هاتف POCO F2 المنتظر.. شاومي تجهز مفاجأة

بعد إطلاق ملك هواتف هواوى في السعودية.. تعرف على سعر ومواصفات P40 Pro

ترشيحاتنا

سلوى عثمان لـ صدى البلد : محمد رمضان قال لي البرنس "هيجبلك حقك"

بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلاب

وفاة قائد القوات الجوية الأسبق .. والقوات المسلحة تنعيه

وحياة أمي ما حسيبك .. محمد الشناوي يسخر من ضربه لـ رامز جلال .. فيديو

فوائد مياه التبريد الملونة وأفضل أنواعها

إصابة وكيل كلية طب أسنان بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. نجمة مسرح مصر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز