شاهد.. مزارعون هنود يقتحمون القلعة الحمراء في ذكرى الاستقلال

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان: مزارعون هنود يقتحمون القلعة الحمراء فى ذكرى الاستقلال.





ووفقا للتقرير، قام المتظاهرون بالتلويح بأعلام اتحاد الفلاحين والأعلام الدينية من على أسور القلعة، مرددين الهتافات المنددة برئيس الوزراء ناريندرا مودى.





حيث قام آلاف المزارعين الهنود أمس الثلاثاء بالمشاركة فى مظاهرة احتجاجية بمدينة بومباي، حيث اخترقت طوابير طويلة من الفلاحين حواجز الشرطة للوصول إلى القلعة الحمراء التاريخية خلال القيام باحتفال الأمة بيوم الجمهورية.





واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ، كما توفي أحد المتظاهرون بعد أن أنقلب جراره.