ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الليكود في الصدارة والعمل يلاحقه.. استطلاع بتوقعات عدد مقاعد الأحزاب في الانتخابات الإسرائيلية القادمة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:52 ص
استطلاع: الليكود
استطلاع: الليكود يحافظ على الصدارة والعمل يتجاوز نسبة الحسم
Advertisements
سمر صالح
أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، حفاظ حزب الليكود على الصدارة، ونجاح حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي، في تجاوز نسبة الحسم.
 
وحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ12 العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الأربعاء، أن الليكود سيحتل المرتبة الأولى بالكنيست، بعد حصوله على 29 مقعدا في الانتخابات القادمة.
 
ووفقا للاستطلاع جاءت النتائج على النحو التالي: الليكود 29 مقعدا، يش عتيد 16، تكفاه حدشاه 15، يمينا 14، المشتركة 10، يهدوت هتوراة 8، شاس 8، يسرائيل بيتنا 6، كحول لفان 4، العمل 4 مقاعد.
 
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت 28% من الجمهور الإسرائيلي لصالح نتنياهو، و14% لصالح جدعون ساعر، و12% لصالح يائير لبيد، و8% لصالح رون خولدائي، وقال 8 % إنهم لا يعرفون، مقابل 18% قالوا إنهم لا يفضلون أي أحد من هؤلاء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الانتخابات الإسرائيلية.. ليبرمان يقترح اتحاد 5 أحزاب ضد الليكود.. وتوقعات بتقدم حزب ساعر الجديد

استطلاع: تراجع قوة حزب الليكود الانتخابية

استطلاع: الليكود في صدارة الانتخابات الإسرائيلية 2021

استطلاع: الليكود بالصدارة وكتلة اليمين لا تمتلك الأغلبية لتشكيل الحكومة

استطلاع: حزب الليكود يحصد 31 مقعدا في انتخابات الكنيست

ترشيحاتنا

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

بعد نشرها مقطع فيديو.. فصل موظفة من عملها بسبب تيك توك

موعد مباراة مصر والدنمارك اليوم في كأس العالم لكرة اليد والقناة الناقلة

فيفي عبده تنشر رسالة تحذير مؤثرة بخصوص فيروس كورونا

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور

عضو مجلس إدارة الأهلي يطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور