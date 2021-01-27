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بين الناس

مياه أسيوط توفر مستلزمات الوقاية للعاملين بالشركة لمواجهة كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، ضرورة التزام العاملين بالإجراءات الوقائية التى تضعها الشركة، من قياس درجة الحرارة اثناء الدخول، وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، والمداومة على استخدام الكحول الايثيلى أو غسيل الأيدى، واتباع الاجراءات الاحترازية بمراكز خدمة العملاء

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة اتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على المواطنين والعاملين على حد سواء.

وأشار إلى تشكيل لجنة وقائية لمتابعة سلامة العاملين بالشركة ومنح الإجازات لمستحقيها، ومتابعة توزيع مستلزمات الوقاية على العاملين والموظفين .

وتابع، أن الشركة وفرت ما يقرب من 9 طن كحول للتعقيم،  بخلاف التطهير المستمر لمقرات، وتوزيع ما يقرب من 200 ألف كمامة على العاملين، وتوزيع 4 آلاف قناع واقي لتأمين التعامل المباشر مع مراكز خدمة العملاء.

وأضاف أن الشركة نفذت عيادة طبية تشمل كافة التخصصات للاطمئنان على سلامة العاملين خصوصا ذوى الأمراض المزمنة فى إطار اهتماها بالعنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والارتقاء بأداء الشركة.
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