بيان عاجل من كوبا إلى مجلس الأمن بشأن سيادة سوريا وفلسطين

جددت كوبا، دعمها للمضي قدمًا في الحل السياسي للأزمة في سوريا، دون تدخل خارجي، مطالبة مجلس الأمن بالوفاء بالتزاماته في حفظ السلام.





ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مندوب كوبا الدائم لدى الأمم المتحدة، بيدرو لويس بيدروسو، في بيان إلى مجلس الأمن، إن بلاده تؤكد دعمها للحل السياسي للأزمة في سوريا دون أي تدخل خارجي وضمن الاحترام الكامل لسيادتها ووحدة أراضيها.





ومن جانب آخر، دعا المندوب الكوبي، مجلس الأمن إلى مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لجميع سياساته وممارساته الاستيطانية، مشددا على ضرورة وفاء المجلس بمسؤولياته في حفظ السلام.





ولفت إلى أن ما يثير القلق أن عامًا آخر انتهى دون اتخاذ إجراءات لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مجددا دعم بلاده لحل القضية الفلسطينية بما يسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة ضمن حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس.





وأعرب بيدروسو عن تضامن كوبا مع الشعب الفلسطيني وحكومته ودعمها لقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.