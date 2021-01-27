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رياضة

طرد إبراهيموفيتش وخناقته مع لوكاكو.. أبرز أحداث ليلة ديربي الغضب "فيديو"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:07 ص
إبراهيموفيتش - لوكاكو
إبراهيموفيتش - لوكاكو
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إسراء أشرف
نجح فريق إنتر ميلان، في التأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما تغلب على جاره اللدود ميلان بنتيجة 2-1، بديربي الغضب الذي جمعهما ليلة أمس، الثلاثاء.

وشهد ديربي الغضب بين إنتر وميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا، أحداث مثيرة للغاية، أبرزها اشتباك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الروسونيري مع روميلو لوكاكو مهاجم النيراتزوري.

وأحرز إبراهيموفيتش هدف التقدم لميلان في الدقيقة 31 من عمر المباراة، قبل أن يشتبك مع روميلو لوكاكو، قبل نهاية الشوط الأول، ليحصل كل منهما على بطاقة صفراء.

وبعد مرور 13 دقيقة فقط على بداية الشوط الثاني، تدخل إبرا بعنف على قدم أليكسندر كولارف، ليتلقى بطاقة صفراء ثانية، أدت لطرده من المباراة.

وتأثر ميلان بطرد إبراهيموفيتش، بعدما أكمل المباراة بـ 10 لاعبين، ليستغل إنتر النقص العددي للروسونيري وفرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني، ويخطف التأهل لدور نصف النهائي.
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