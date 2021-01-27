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رياضة

بعد تألقه أمام بيراميدز. جماهير الأهلي تدشن هاشتاج بدر بانون

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:25 ص
صدى البلد
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منار نور
أشاد عدد كبير من جماهير المارد الأحمر باللاعب بدر بانون بسبب أداء المتميز في مباراة امس امام فريق بيراميدز الذي انتهت بالتعادل السلبي . 
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج بدر بانون ،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.


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