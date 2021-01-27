بعد تألقه أمام بيراميدز. جماهير الأهلي تدشن هاشتاج بدر بانون

أشاد عدد كبير من جماهير المارد الأحمر باللاعب بدر بانون بسبب أداء المتميز في مباراة امس امام فريق بيراميدز الذي انتهت بالتعادل السلبي .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج بدر بانون ،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.









صباح الخير علي افضل مدافعين ابطال افريقيا pic.twitter.com/OZr70FU4SO — kero 14 (@kero_alfons) January 27, 2021

نفسي اشوف ثنائيه بدر بانون ومتولي في الدفاع نفسي بصراحه بش ايمن اشرف عامل ماتشات خياليه — elnon ahmed ولدنا قفشه القاضية ممكن (@elnon2ahmed) January 27, 2021

بسم الله ما شاء الله علي بدر بانون بجد — Menna. (@mennaselo) January 26, 2021