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برلمان

إيناس عبد الدايم: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الثقافة والفنون

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الثقافة والفنون، باعتبارهما أساس تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وبدأت "عبد الدايم"، بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 /2020)، بعرض فلم تسجيلي عن انشطة الوزارة خلال المرحلة السابقة وكذلك أهم المؤتمرات والندوات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال هذه الفترة.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الرئيس السيسي يؤمن بأن الثقافة والفن هي أساس بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي يشدد دائما وأبدا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التي نتمتع بها وهذا هو هدف الوزارة.

ونوهت إلى أن برنامج الوزارة يقوم على هذا الأساس وتحقيق هذه الأهداف عبر 7 محاور رئيسة وبالتعاون مع 13 هيئة من هيئات الوزارة بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن تطوير المؤسسات الثقافية، و مكافحة التطرف الفكري، وضع برنامج الريادة الثقافية وتنمية الثقافة وحماية وتعزيز التراث المصري من بين هذه المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الثقافة لتحقيق برنامجها.
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