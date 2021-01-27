مدير تعليم مطروح يبحث تفعيل المشاركة المجتمعية بالمؤسسات التعليمية

استقبل عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأربعاء محمد إبراهيم وغادة عطية عضوي الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم بمقر وكالة الوزارة بحضور حامد رمضان مدير إدارة المشاركة المجتمعية بتعليم مطروح.





وتناول اللقاء سبل تفعيل المشاركة المجتمعية بالمؤسسة التعليمية في مطروح وأهداف حزمة البرنامج التدريبية التي تجري فعالياتها حاليًا لميسري مدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة والتي تأتي بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة مصر الخير لتطوير وصقل مهارات الحاسب الآلي لمعلمي تلك المدارس المتواجدة بالمناطق النائية ومترامية الأطراف في ربوع الصحراء.





كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات برنامج التنمية المهنية لمعلمي مادة الرياضيات بالقاعة الكبري في ديوان عام تعليم مطروح والذي يتم بإشراف وتنظيم التعليم العام وتوجيه عام المادة بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وأحمد الجبالي موجه عام المادة.



