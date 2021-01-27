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برلمان

وزيرة الثقافة: قوة مصر الناعمة حاضرة عبر 2132 نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:38 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل جاهدة على استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج قوة مصر الناعمة واستعادة هذه القوة، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور، وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.


وأكدت إيناس عبد الدايم، خلال بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن وزارة الثقافة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية ونشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.

 
وأوضحت أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروعا مهما تحت عنوان "مصر مستمرة في كتابة تاريخها"، بالإضافة لمبادرة "اتكلم عربي".


وأضافت: "خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، نفذت وزارة الثقافة 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية، و28 فاعلية بعدد كبير من دول أفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وكينيا والسودان والسنغال".


واختتمت: "كما أصدرت وزارة الثقافة 20 عنوانا جديدا لعدد مهم من الكتب عن أفريقيا، من بينها أفريقيا وتحولات العالم، وصراعات الحرب الباردة في أفريقيا".
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