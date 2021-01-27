وفد روسي يبدأ زيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة لمدة أسبوع





يبدأ وفد أمني روسي الجنسية، غدًا الخميس ، تفقد الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة ، للاطلاع علي آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين ، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .





وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات، إنه من المنتظر أن يصل الوفد في ساعة متأخرة مساء اليوم الاربعاء، علي الطائرة الروسية القادمة من موسكو، ويضم الوفد حوالي 10 ركاب، وسوف ينقسم الوفد الي مجموعتين ، الأولى تتوجه الي مطار الغردقة الدولي صباح غد الخميس ، والمجموعة الثانية تتوجه الي مطار شرم الشيخ الدولي .





واضافت المصادر تقوم المجموعتين خلال تفقدهم لمطاري الغردقة وشرم الشيخ ، بالتفتيش علي الركاب والحقائب ومتابعة تأمين وجبات الطعام ، منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة ، وأنظمة تامين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات ، والمراجعة المستمرة علي مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية ، وداخل الطائرات ، وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود اي مخلفات ، تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن إلاجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر الي منتجعات الغردقة وشرم الشيخ .





كما سوف يعقد الوفد لقاء مع مسئولي وزارة الطيران المدني ، وذلك قبل رفع تقريرهم النهائي الي سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين ، وعرض نتائج التقرير الروسي علي السلطات الروسية هناك.





وينتهي الوفد الروسي، من جولته التفقدية بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، يوم 3 فبراير المقبل، ويغادروا القاهرة على متن رحلة ايروفلوت الروسية في صباح يوم الرابع من فبراير المقبل.



