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أخبار البلد

الجمعة.. وفد روسي ينتهي من تفقد إجراءات التأمين بـ مطاري الغردقة وشرم الشيخ

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:27 م
مطار شرم الشيخ الدولي
مطار شرم الشيخ الدولي
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نورهان خفاجي

ينتهي الوفد الروسي من جولته التفقدية للإجراءات الأمنية بـ مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، بعد أن استمرت قرابة أسبوع، لمتابعة الإجراءات المطبقة على الرحلات الجوية داخل المطارين.

قالت مصادر مطلعة، إنه من المقرر أن يعقد الوفد الروسي لقاء مع مسئولي وزارة الطيران المدني، قبيل انتهاء جولته التفتيشية على مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وذلك تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية هناك.

وقالت المصادر، إن الوفد الروسي تفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، للاطلاع علي آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم.

كما تفقد إجراءات التفتيش علي الركاب والحقائب وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تامين مهبط الطائرات.

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