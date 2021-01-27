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استشاري صحة عامة: فعالية اللقاحات تتراوح بين 60 إلى 95.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:18 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ياسمين القصاص

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنه يجيب إجابة قاطعة على من يريد عدم ارتداء الكمامة بعد حصوله على اللقاح، وذلك لأنه ليس معني الحصول على اللقاح يتخلى المواطنين عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، موصيا جميع المواطنين بالإلتزام بإرتداء الكمامة بجانب تناول هذا اللقاح حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وأضاف"أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الدولة المصرية قامت بالتعاقد مع 20 مليون شخص ليحصل على لقاح فيروس كورونا، ولكن لا يجب أن يطمئن الشخص بثقة 100% في السلامة وعدم الإصابة بكورونا، وذلك لأن لا يوجد لقاح فعال بنسبة كاملة، وحتى إنه سوف تبقى نسبة من الأشخاص معرضة للإصابة بعد تناولهم اللقاح.

وأشار"المر"، إلى أن فعالية اللقاحات تتراوح بين 60 إلى 95 %، مؤكدا أنه سوف تبقى نسبة من 5 إلى 40% معرضون للإصابة بالفيروس بعد اللقاحات، متابعا أن صرحت معلومات لقاح السينوفارم فى الامارات أن فعالية هذا اللقاح تصل إلى 86%، موضحا أنه لن يمنع من الإصابة تماما ولكه يمنع قسوة هذا الفيروس.

وأكد أننا استلمنا 100 الف جرعة من لقاح كورونا الصيني، مؤكدا أن كل التطعيمات سواء اللقاح الصينى أو الروسى أو فايزر أو موديرنا دخل في مرحلة التصنيع السريع، مشيرا إلى أن تلك اللقاحات تم إنتاجها في 7 او 8 أشهر بدلا من المدة الطبيعية لإنتاج اللقاحات، والتي تصل إلى 8 سنوات وحصل على موافقة طوارئ.

وأوضح، أن العالم كله في حالة قلق من اللقاحات وهو شئ طبيعي، إضافة إلى أن أولى الجرعات هتكون للأطقم الطبية وبعدها أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أنه بداخل كل فئة هناك أولويات تحصل على اللقاح أولا. 

 

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