ضبط عصابة اتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.





أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام ( 3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز – لهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بسوهاج تم توجيه مأمورية لإستهداف المتهمين ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آليه عيار ، عدد من الطلقات لذات العيار، فرد محلى الصنع، كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الشابو ، كمية من مخدر الحشيش ، عدد 3 ميزان حساس، سلاح أبيض ، مبلغ مالى، عدد 3 هواتف محمولة، عدد 6 ساعات يد وكذا عدد 4 هواتف محموله متحصلات من المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم) .





بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .



