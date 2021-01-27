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محافظات

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 – 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:26 م
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض الشوارع والميادين
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ببعض شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة رد الشىء لأصله والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق كما تابع أعمال تطوير ميدان أم البطل بالمدخل الجنوبي للمدينة بنزلة عبداللاه مشددًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد .. رافقه خلال الجولة الميدانية محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق.

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بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير والتجميل التي تتم ببعض شوارع حي غرب استكمالًا لخطة رد الشىء لأصله ثم تابع الأعمال التي يجرى تنفيذها بشارع جامعة أسيوط والمدينة الجامعية وتركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.  

كما واصل المحافظ جولته الميدانية بمتابعة أعمال النظافة والتطوير التي تتم بميدان أم البطل بالمدخل الجنوبي بنزلة عبد اللاه مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى إنه تم اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولي الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة.
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