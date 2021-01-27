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أخبار العالم

العراق.. إحباط مخطط إرهابي استهدف كركوك واعتقال اثنين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:24 م
الأمن العراقي
الأمن العراقي
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قسم الخارجي
أحبط جهاز الأمن الوطني في العراق، مخططًا إرهابيًا، كان القائمين عليه يخططون لضرب محافظة كركوك، وفقًا لوسائل إعلام عراقية. 

وجاءت العملية بعد ورود معلومات مخابراتية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تنوي هجمات مسلحة على محافظة كركوك. 

وقامت قوات الأمن الوطني بعملية مسحٍ ميداني وتفتيش اطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات.

وذكرت قوات الأمن، أن "العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين، مطلوبين وفق المادة 4 لقانون الإرهاب.

وتابعت إن المعتقلين كانا يعملان كعناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة.

واستجوبت الجهات الأمنية العنصران الداعشيات، ثم أحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة. 
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