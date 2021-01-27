22 فبراير بدء امتحانات التيرم الأول بجامعة المنيا والنتائج 17 مارس

وجه الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس وجه الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، عمداء الكليات نحو إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب الجامعة بكلياتها العشرين الأسبوع القادم بالبوابات الإلكترونية بموقع الجامعة وبصفحات الكليات الرسمية، تمهيدًا لأعمال الامتحانات التي تقرر لها أن تبدأ عقب انتهاء أجازة منتصف العام مباشرة





وذلك من أجل تحقيق ما نصبوا إليه جميعًا في إنجاح العملية التعليمية بالفصل الدراسي الأول في ظل هذه الظروف الاستثنائية خلال جائحة كورونا ، وضمانًا لانتظام الدراسة بالفصل الدراسة الثاني الذي سيبدأ بالأسبوع التالي عقب انتهاء الامتحانات مباشرةً. وذلك اعتبارًا من 22 فبراير، على أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، ويتخللها امتحانات الشفوي والعملي، وذلك بناءً على الجداول التي تضعها الكليات طبقًا لطبيعة الدراسة والمقررات بها، مشددًا على انتظام وسرعة أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد لإعلان جميع النتائج كحد أقصى في السابع عشر من مارس ،





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جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا بمقره المُؤقت بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، وبحضور الطالب خيري فرغلي أمين اتحاد طلاب الجامعة؛ وذلك لمناقشة خطة الجامعة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والسياسات والجهود الداعمة لتمكين نجاح هذه الخطة بما يحفظ صحة وسلامة الطلاب، وتعزيز التكامل والتعاون مع كافة قطاعات الجامعة المختصة ورفع كفاءة مرافقها، وتحسين بيئة ومناخ العمل خلال فترة الامتحانات، بما يُعزز تنمية القدرة المؤسسية لضمان انتظام العملية الإمتحانية ونجاحها.





وفي نفس السياق أكد "د. عبد النبي" على قرب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتنفيذ لـ 4 مدرجات واستلامها من الشركة المنفذة ودخولها الخدمة، تعزيزًا للطاقة الاستيعابية بالمدرجات الجامعية، وبما يُساهم في تقليل الكثافة الطلابية خلال فترة الامتحانات، وذلك بعد الحاجة الماسة إلى زيادة المسافات البينية بين الطلاب تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.





كما وجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع نحو تكامل الجهود تحقيقًا لاستراتيجية الجامعة نحو تنفيذ منظومة التعليم الهجين، والبدء في رفع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة التعليمية، وكذلك إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني طبقًا لآليات التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نمطًا للدراسة بها.



