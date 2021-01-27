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اقتصاد

اقتصاد الإمارات..توزيعات نقدية سخية للبنوك ترفع مكاسب الأسهم الى 9.9 مليار درهم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
شهدت أسواق المال الإماراتية نشاطا قويا في جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملاتها الأسبوعية، بدعم من تفاعل المستثمرين مع النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها بعض البنوك المدرجة وقررت مجالس اداراتها بناء على ذلك التوصية بتوزيعات نقدية سخية على المساهمين عن أرباح العام الماضي، وفق لما نشرته وكالة أنباء الامارات.

واسفرت حصيلة التعاملات عن تحقيق القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بقيمة 9.9 مليار درهم تقريبا في ختام الجلسة التي شهدت أيضا تحسنا في حجم سيولة التداولات.


وكانت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق ارتفعت الى أكثر من 743 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 266 مليون سهم نفذت من خلال 6298 صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.05 % بالغا مستوى 2726 نقطة فيما أغلق المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية عند 5661 نقطة بنمو نسبته 1.42% مقارنة مع اليوم السابق.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات صعودا قويا لاسهم البنوك التي افصحت عن بياناتها المالية عن العام الماضي فقد ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى مستوى 11.90 درهم، كما شهد سهم بنك دبي الإسلامي نشاطا كبيرا صاعدا الى 5.10 درهم ونجح سهم تبريد في الإغلاق عند مستوى 2.82 درهم.

وفي سوق العاصمة ارتفع سهم بنك ابوظبي الأول عقب الإعلان عن نتائجه المالية الى مستوى 15.02 درهم كما صعد سهم الدار العقارية بنسبة 3.5% بالغا 3.57 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 113 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند 46 درهما في حين وصل سهم اتصالات الى 20 درهما.
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