تعاني من برد في معدتك .. 7 أطعمة صحية بسيطة لعلاجه بالمنزل

إنفلونزا المعدة هي عدوى تصيب المعدة والأمعاء بسبب الفيروسات، وغالبًا ما يخلط الناس بين أنفلونزا المعدة والتسمم الغذائي، فعلى الرغم من أن الأعراض (الإسهال والقيء والحمى وآلام المعدة) لكلتا الحالتين متماثلة تقريبًا، إلا أن كلاهما يختلف في جوانب عديدة.





كما يستغرق التسمم الغذائي ما يصل إلى 10 أيام ليهدأ بينما تختفي إنفلونزا المعدة خلال ساعات أو بضعة أيام، فأثناء إنفلونزا المعدة يجب على الأشخاص مراقبة الأطعمة التي يتناولونها، كما يجب زيادة استهلاك الماء لتعويض الشوارد المفقودة بسبب الإسهال والقيء.





ونستعرض لك أبرز الأطعمة الصحية التي يجب تناولها عند الإصابة بأنفلونزا المعدة وفقا لتقرير بموقع “BoldSky”.





1. الموز

فهو غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6 وهو أفضل علاج طبيعي لأنفلونزا المعدة، لإنه سهل الهضم ويوفر طاقة فورية، كما يساعد الموز على تجديد المحتوى المعدني المفقود في الجسم.





2. الزنجبيل

فالزنجبيل له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد على تقليل تهيج المعدة، كما أنه يساعد في تقليل نوبات القيء والإسهال من خلال مساعدة المعدة على هضم الطعام بشكل أفضل.





3. الأرز أو ماء الأرز

غالبًا ما تترك إنفلونزا المعدة الجسم مصابًا بالجفاف، حيث يحتوي كل من الأرز وماء الأرز على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب الجسم وتجديد المعادن الأساسية، كما أنها تساعد في بطانة المعدة وتساعد على تهدئة القيء وتقليل إخراج البراز.





4. الفواكه منخفضة الحموضة

الفاكهة هي طريقة طبيعية لملء جسمك بالمواد المغذية، فإنها توفر طاقة كافية لمحاربة فيروسات أنفلونزا المعدة، تناول فواكه مليئة بالماء وأقل حموضة مثل البطيخ والتين والشمام والبابايا والخوخ والتوت والمانجو.





5. الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين الذي يساعد على تعزيز قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الالتهابات بشكل فعال، من المعروف أن الاستهلاك المنتظم للثوم يقلل من أعراض وشدة العدوى.





6. البسكويت والمقرمشات

تساعد المقرمشات على تهدئة المعدة مع تجديد العناصر الغذائية المفقودة في نفس الوقت، فهي غير حارة وقليلة الألياف والكربوهيدرات البسيطة وقليلة الدهون مما يجعلها غذاء فعال ولطيف للبطن أثناء معاناتك من برد فالمعدة.





7. الزبادي

الزبادي هو بروبيوتيك يساعد على موازنة ميكروبيوتا الأمعاء عن طريق تقليل البكتيريا السيئة ومساعدة البكتيريا الجيدة على الازدهار، هذا يحسن الجهاز الهضمي ويساعد على التعافي بشكل أسرع.



