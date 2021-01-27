البورصة تربح 5.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع طفيف لـ جميع مؤشراتها بعد قرار تعطيل التداولات غدا الخميس احتفالا بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.





وسجل أداء مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة.