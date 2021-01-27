مريض نفسي يذبح أمه ويقفز من الدور الثاني في بني سويف

تحت تأثير المرض النفسى، ذبح شابا أمه فى منزلها وقام بالقفز من بلكونة منزلهم بالدور الثانى ، بمنطقة الاباصيرى بمدينة بنى سويف ليصاب بكسور شديدة ويتم نقله إلى المستشفى بعد إلقاء القبض عليه.





تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد اسامة جمعة مدير البحث الجنائى ، بقيام احمد ابراهيم معوض 44 سنة، عاطل مقيم السنباطى بمنطقة الاباصيرى بمدينة بنى سويف، بذبح أمه نادية محمد حسين 73 سنة، بالمعاش بسكين من المطبخ ، وقام بعدها بالقفز من بلكون المنزل بالطابق الثانى ليصاب بكسور فى الحوض ويتم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة والاهالى.



