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محافظات

غلق 63 منشأة طبية لإدارتها دون ترخيص بالجيزة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:46 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بغلق 63 عيادة تخصصية ومعامل للتحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية ومراكز حضانات بمراكز ومدن أطفيح وأبو النمرس وأحياء بولاق الدكرور والعمرانية والدقي ومدينة 6 أكتوبر لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص .

وصرح المحافظ إن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الصحة ممثلة في الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التي تتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص .

وضم قرار محافظ الجيزة بإجراء الغلق الإدارى لـ42 منشأة طبية بمركز ومدينة أطفيح و12 منشأة طبية بمركز ومدينة أبو النمرس و3 منشآت بكلًا من العمرانية ومدينة 6 أكتوبر و2منشأة ببولاق الدكرور ومنشأة بحى الدقى . 

وكلف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة مؤكدًا أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.
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