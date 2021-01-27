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فن

وقفة رجالة يحقق إيرادات 4 ملايين جنيه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:57 م
وقفة رجالة
وقفة رجالة
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أحمد إبراهيم
استطاع فيلم "وقفة رجالة" أن يحقق إيرادات جيدة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السينما في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.


وجاء إجمالى ايرادات فيلم "وقفة رجالة" حيث بلغت قيمتها 4 ملايين و206 ألف جنيه.


وقد بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى والذي يقوم ببطولته ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.


وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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