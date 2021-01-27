وقفة رجالة يحقق إيرادات 4 ملايين جنيه

استطاع فيلم "وقفة رجالة" أن يحقق إيرادات جيدة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السينما في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.









وجاء إجمالى ايرادات فيلم "وقفة رجالة" حيث بلغت قيمتها 4 ملايين و206 ألف جنيه.









وقد بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى والذي يقوم ببطولته ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.







