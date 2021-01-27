هتك عرض رجال بينهم فنانان بالقوة| اعرف عقوبة طبيب الأسنان الشاذ

كثيرا ما نسمع عن جرائم هتك عرض الفتيات لكن قلما ما نسمع عن هتك عرض الرجال خاصة وإذا كان مرتكبها طبيب أدى قسم الحفاظ على آداب وأخلاقيات المهنة، الأمر الذي قد يكون نادرا لكنه حدث بالفعل.





الحكاية بدأت بتلقي النيابة العامة، بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضدّ طبيب أسنان شهير بالجيزة لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، حيث استمعت النيابة إلى شهاداتهم وأطلعت على ما قدمه بعضهم من دليل فنيّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.



وبإلقاء القبض عليه قبل يومان، استجوبته النيابة العامة وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلة أخرى تعزز الاتهام المنسوب إليه.

الطبيب مضطرب جنسيا

قررت النيابة بعد استجوابه أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب -وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه- يزين له ارتكاب سلوك خاطئ وهو هتك حرض مرضاه من الرجال.

وبناءا على ماسبق، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضده فنيًّا، وجار استكمال التحقيقات، فما هي العقوبة المنتظرة لهذا الطبيب؟





عقوبة هتك العرض





حدد قانون العقوبات عقوبة هتك العرض والتي تبدأ بالأشغال الشاقة 3 سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، حيث نصت المادة 268 من القانون على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 سنة كاملة أو كان مرتكبها من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده بالأجر، تصل مدة العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.





فنانان وقعا ضحية





وكان الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد دكتور شهير بتهمة التحرّش بالرجال، حيث اتهم الثلاثي طبيب الأسنان بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

