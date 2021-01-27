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أخبار البلد

سقوط أمطار وشديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط لحركة الرياح، والأمر ذاته على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء، مع نشاط لحركة الرياح.

وأشار بيان صادر من الهيئة اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ودافئًا على جنوبه، والرياح معتدلة.

ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، وصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة مساءً على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة.

بينما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من "دمياط - بورسعيد - رفح - العريش" على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.

وبالنسبة للوصف الفني لخرائط الطقس، تتأثر البلاد بوجود منخفض جوى على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 09
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 16 10
طنطا 17 09
شبين الكوم 17 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 11
مطروح 16 11
السلوم 15 10
سيوة 17 05
بورسعيد 18 11
دمياط 17 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 17 09
الاسماعيلية 17 09
السويس 17 09
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 17 10
نخل 16 03
نويبع 20 15
طابا 20 12
كاترين 15 04
الطور 17 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 13
الفيوم 17 08
بنى سويف 17 07
المنيا 18 06
أسيوط 18 06
سوهاج 19 07
قنا 21 07
الأقصر 22 08
أسوان 23 08
ادفو 23 08
أبوسمبل 23 09
الوادى الجديد 21 03
شلاتين 25 16
ابو رماد 25 16
حلايب 23 17
رأس حدربة 23 17
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