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التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروع تطوير القرى.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:40 م
الدكتور خالد قاسم،
الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء 375 مجمعا ريفيا في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى، مؤكدا أنه تم العمل على رفع كفاءة مناحي الحياة المختلفة داخل القرى.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن الاستفادة من مشروع تطوير القرى المصرية، تتمثل في تغيير وجهة القرى المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القرى.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية ان  أن هناك 9 معايير يتم على أساسها اختيار القرى التي يتم العمل عليها، على رأسها نسبة الأميين، نسبة الأسر التي تعولها الناس، ونسبة الأسر المحرومة من المرافق والخدمات.

وأشار قاسم إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يستهدف 4209 قرى، بالإضافة إلى التوابع والعزب الملحقة.
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