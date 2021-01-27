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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. الصحة توجه بعلاج الحاج إبراهيم فى مستشفى السلام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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وسام مختار
في استجابة سريعة من وزارة الصحة لموقع صدى البلد ومناشدتها علاج الحاج ابراهيم البالغ من العمر 67 عاما، فور نشر استغاثة ، و قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه في إطار اهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعة الاستجابة للاستغاثات والحالات الإنسانية تواصل المكتب الإعلامي مع المواطن ابراهيم عبدربه ابراهيم، الذى نشر موقع صدى البلد، حالته وناشد فيها " الموافقة بإجراء عملية على نفقة الدولة "ورم فى الغدة الدرقية " ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العملية ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .
 
وأضاف مجاهد أن المكتب حصل على التقارير الطبية الخاصة بحالته قام بالتنسيق مع الدكتور أحمد رزق مدير مستشفى السلام لاستقبال الحاج ابراهيم الأحد القادم حيث سيتم مناظره حالته وعرضها على استشاري جراحه الغدد الصماء وعمل اللازم طبيا على نفقه الدولة . 

وأكد مجاهد أن القيادة السياسية تشدد على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات، كما أكد أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة ومتابعتها.

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