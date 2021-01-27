أحمد موسى: منتخب اليد يبهر الجميع أمام الدنمارك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر لكرة اليد، يبهر الجميع خلال لقائه الذى يذاع حاليًا أمام الدنمارك، فى بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام بمصر.
وأضاف أحمد موسي خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم يتابع ما يحدث وما حققته مصر فى هذه البطولة سواء فى الأداء أو فى التنظيم.
وأكد أحمد موسى، أن فريق الدنمارك أقوى فريق بالعالم، وفى حالة فوز مصر اليوم ستكون ضمن الـ 4 منتخبات الأولى بالعالم.
تقدم المنتخب الدنماركي على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الآن، ضمن منافسات دور ربع النهائى "الـ8 " على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.
وتمكن المنتخب المصري من تحقيق التقدم على المنتخب الدنماركي "8 -6 " في أول 15 دقيقة من الشوط الأول.
ويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها ، حيث إن المنتخب نجح فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخسارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23.