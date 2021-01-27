أحمد موسى: منتخب اليد يبهر الجميع أمام الدنمارك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر لكرة اليد، يبهر الجميع خلال لقائه الذى يذاع حاليًا أمام الدنمارك، فى بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام بمصر.





وأضاف أحمد موسي خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم يتابع ما يحدث وما حققته مصر فى هذه البطولة سواء فى الأداء أو فى التنظيم.





وأكد أحمد موسى، أن فريق الدنمارك أقوى فريق بالعالم، وفى حالة فوز مصر اليوم ستكون ضمن الـ 4 منتخبات الأولى بالعالم.



