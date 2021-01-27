ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يبعث برسالة للاعبي منتخب كرة اليد بعد الهزيمة من الدنمارك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:20 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
علق اللاعب المصري الدولي محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر على هزيمة المنتخب الوطنى لكرة اليد .

وكتب محمد صلاح: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".

ودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها بالوقت الإضافي الاول 34\34.


وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-13
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رجالتنا بتلعب حلو والتنظيم ناجح وفريد.. أحمد موسى يشيد بأداء منتخب مصر في مونديال اليد

أحمد الأحمر يكشف سر الريمونتادا التاريخية لمنتخب مصر أمام سلوفينيا

الدنمارك تتأهل الى المربع الذهبي لمونديال اليد بالفوز على مصر برميات الجزاء

هاني حتحوت لـ لاعبي منتخب كرة اليد: فخورون بكم

السيسي لـ منتخب اليد: تحية فخر وتقدير على الأداء المشرف أمام الدنمارك

ترشيحاتنا

زلزال مدمر يضرب إسرائيل ويقتل الآلاف | اعرف التفاصيل

الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

ميدو يعلن صفقات الزمالك الجديدة لـ تدعيم الفريق

مريض نفسي يذبح أمه ويقفز من الدور الثاني في بني سويف

بكاء لاعبي منتخب مصر لليد بعد الخروج من بطولة كأس العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يثير الجدل في ظهور جديد بصحبة وحش فيراري.. قصة هذه السيارة | صور

بدلة واحدة.. ياسمين صبرى وهيفاء وهبي تتنافسان بهذه الإطلالة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول