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أخبار العالم

بعد حادثة الدهس.. الداخلية السورية تصدر بيانا مهما بشأن زوجة نجل القذافي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:44 م
ألين سكاف، زوجة هانبيال
ألين سكاف، زوجة هانبيال القذافي
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محمود نوفل
أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا مهما اليوم بشأن حادث الدهس الذي قامت به زوجة نجل القائد الليبي السابق معمر القذافي بالعاصمة السورية دمشق. 

 وأكدت الداخلية السورية ان مايتم تداوله على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طالبة متأثرة بحادثة الدهس التي جرت قبل يومين في المزة بدمشق غير صحيح علي الإطلاق.  

ولفتت  الوزارة السورية الي ان هناك بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبرا كاذبا حول وفاة الطالبة ربا عمار من مدينة الزبداني متأثرة بجراحها إثر تعرضها للدهس بالسيارة على اوتستراد المزة.

وواصلت الداخلية السورية قائلة :  وبالتدقيق في الخبر تبين أنه "عار عن الصحة" و ذلك عبر التأكد "من خلال التواصل مع والد الفتاة الذي أفاد أن ابنته توفيت في مشفى المجتهد بدمشق جراء تعرضها لأزمة قلبية".


وناشدت الوزارة السورية صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عدم نشر أي أخبار دون التأكد من مصدرها وخاصة تلك التي تمس المواطنين وحرياتهم الشخصية وسمعتهم".
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