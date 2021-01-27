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رياضة

السويد يخطف الفوز من المنتخب القطري بالتقدم 14-10 في الشوط الاول بمونديال اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:28 م
السويد يخطف المنتخب
السويد يخطف المنتخب القطري
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حسام الحارتي



أنهى منتخب السويد الشوط الاول بتفوقه على نظيره  المنتخب القطري، 14-10 في المباراة التي تجمعهما الليلة ، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد النسخة 27 المقامة حاليا، بصالة د.حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.



شهد الشوط الاول تفوقا ملحوظا للاعبي منتخب السويد، خاصة لاعبي الاجناب، الذين كان لهم دور كبير في خلخلة دفاع المنتخب العنابي ، الذي لم يستغل  لاعبوه قدراتهم ,من امثال محمود زكي ، وفرانكس ومروان ساسي ،  في مجاراة لاعبي السويد ليظل منتخب السويد متقدما بفارق الاهداف طوال الشوط ، لينتهي 14-10 ولولا تألق الحارس محمد عبيدي لانتهى الشوط باهدتف اكثر 



وكان منتخب السويد ، قد صعد لدور الثمانية ، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة، في الدور الرئيسي ، بمونديال بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تعادل مع بيلا روسيا 26-26في الجولة الاولى ، وفي الجولة الثانية للمجموعة  تعادل مع منتخب سلوفينيا بنتيجة28-28  ،  واخيرا الفوز الكبير على الاتحاد الروسي  34-20 الذي تأهل به لدور الثمانية.

أما المنتخب القطري فقد تأهل لدور الثمانية، كثاني للمجموعة الثانية ، بخسارة امام الدنمارك 32-23 ثم بفوز على البحرين 28-23 ، و في الجولة الثالثة فاز على الأرجنتين26-25، ليصعد الى دور قبل النهائي.

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