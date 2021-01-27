مصور يلتقط صورة لكائن غريب في المياه أثارت الجدل .. شاهد

تم رصد كائن غريب في 11 يناير من قبل الأمريكي كالين وانجل حيث لاحظت وجود شيء أسود" يظهر على سطح الماء لثانية واحدة ، قبل أن يختفي مرة أخرى.





حسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، .بعد التحقق من اللقطات عدة مرات ،فغن المصور شعر باليقين مما شاهده وقام بإرسال المشاهد التي التقطها إلى متخصصين للتأكد منها .





فقد ظهر كائن أسود في البحيرة واضحا خارج المياه لدقائق بسيطة و من ثم اختفى فجأة، و ظهر مرة أخرى لثوان واختفى، و في تلك الفترات المتقطعة حاول المصور التقاط مقطع فيديو .





جدير بالذكر أن المختصين حتى الآن في تلك المنطقة لم يجدوا أي تفسير لظهور ذلك المخلوق بالقرب من البحيرة التي ظهر فيها، فإن كل الحيوانات الموجودة بها صغيرة، نظرا لعمقها القليل .