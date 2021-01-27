الفرق بين لقاحي سينوفارم واسترازينكا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح.. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أن عملية التطعيمات باللقاحات المتاحة لا تنفي الإصابة بفيروس كورونا لكن تقلل احتمالية الخطر، وظهور مضاعفاته.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي، أ نه لا يوجد فروق من الناحية الوقائية بين لقاح سينوفارم الصيني ولقاح استرازينكا المصنع في روسيا أو الهند، مشيرًا إلى الفرق بينهما ساعات في إنتاج الأجسام المناعية.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية: بدأنا بمستشفيات العزل لأنهم أكثر ناس معرضين للعدوى والخطر كونهم يقوموا على تقديم العناية والعلاج والرعاية للمصريين".



