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سيارات

تعرف على سعر BMWX3 موديل 2015 في سوق المستعمل

الخميس 28/يناير/2021 - 12:00 ص
بي إم دبليو X3
بي إم دبليو X3
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أماني نوار
بي إم دبليو X3  من أكثر السيارات التي حافظت على مكانتها وسط كثير من المنافسين، خاصة في سوق سيارات المستعمل، ويتراوح سعر السيارة  موديل 2015 بداية من 523 ألف جنيه حسب حالة السيارة.

مواصفات بي إم دبليو X3
تأتي السيارة بمصابيح LED ، وتمتد بصورة ملفتة للانتباه مع الشبكة ثلاثية الابعاد، ومزدوجة تعمل جنبا إلى جنب مع المصد الامامي المعاد تشكيله.

كما ان المصد الخلفي مميز جدا، مع وجود مرايا خارجية تكاملت بدورها مع الإشارات، إضافة إلى المجموعة الجديدة من الالوان وخيارات سبائك الإطارات. 

المصد الخلفي أعيد تصميمة، والمرايا الخارجية الجديدة تكاملت بدورها مع الإشارات، إضافة إلى المجموعة الجديدة من الألوان وخيارات سبائك الإطارات.

تتميز السيارة بمحرك الديزل xDrive28d الذي يقدم 180 حصانا بسعة 2.0 لتر أربع أسطوانات خطية، فضلًا عن المحرك sDrive28i الذي يقدم 240 حصانا بالدفع الخلفي فقط.

تأتي السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتنطلق من الصفر إلي 60 ميلا في اقل من ثماني ثوان، في حين أن نظام الدفع الخلفي الذي يعمل بالوقود ومحرك X3 sDrive28i ينطلق لنفس السرعة خلال 6.2 ثانية.
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