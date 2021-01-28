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توك شو

الناس فاكراه قناع.. شقيقان مصابان بمرض نادر في الوجه.. وريهام سعيد: "هتبقوا زي الفل"

الخميس 28/يناير/2021 - 12:22 ص
شقيقان مصابان بمرض
شقيقان مصابان بمرض نادر في الوجه
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هاني حسين
استضافت الإعلامية ريهام سعيد، الطفلين " أحمد ويوسف" المصابين بمرض نادر في الوجه تسبب في تورم الوجه بشكل كبير.

وقال الطفل  يوسف في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة " النهار": "عندي 12 سنة وانا شاطر في مادة اللغة العربية لكن أنا مش شاطر في الحساب أوي".

ومن جانبه قال محمد عبد العظيم والد الطفلين: "الاثنان ولدا بشكل طبيعي وبدأت تظهر أورام على وجهيهما والأطباء قالوا لي في البداية لن يتم التدخل الجراحي إلا للضرورة القصوى".

وأكمل محمد عبد العظيم: "ورم ابني يوسف اتجه نحو عينيه ومش بيشوف بعينه بسبب الورم،  ولاقيت واحد بيقولي في الشارع لابني شيل القناع اللي انت لابسه ده".

ومن جانبه قالت الإعلامية ريهام سعيد موجهة حديثها للطفلين: "هنروح للدكتور وهنبقى زي الفل وإحنا هنخف قريب".

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