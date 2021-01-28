حدث ليلا.. إصابة 632 بفيروس كورونا..بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي..القبض على المتهمين باحتجاز يوتيوبر شهير

الصحة: تسجيل 632 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 48 حالة وفاة
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 530 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة حتى اليوم.
أصيب أكثر من 220 شخصًا بجروح في اشتباكات عنيفة دارت الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، في مدينة طرابلس اللبنانية بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر فيها البلاد.
يواجه مراهق في الـ17 من عمره اتهامًا بقتل 6 من أفراد عائلته رميًا بالرصاص بمحل إقامة العائلة في مدينة "إنديانابوليس" عاصمة ولاية "إنديانا" الأمريكية، وتشير تقارير وسائل إعلام إلى أنه دخل في نوبة هياج انتهت بارتكابه جريمته الوحشية بعد أن عنفه والده لمغادرته المنزل بدون إذن.
أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بشلل عضلي فى الوجه بسبب خطأ طبي تعرضت له في إحدى مراكز التجميل .
أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بشلل عضلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي شاب وزوجته اتهمهما يوتيوبر شهير باستدراجه إلى فيلا وتصويره مرتديا قميص نوم حريمي وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.
علق الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، على مشروع القانون المقترح من نائبة في مجلس النواب، بحبس الزوج الذي يضرب زوجته، قائلًا: «إنه لا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا، منوهًا بأن المقصود بالضرب في الدين هو التلويح بالسواك أو قلم رصاص دون أذى أو ألم لها».
اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، بين جهازين أمنين تابعين لحكومة الوفاق.
كاد مقلب ثقيل نفذه زوج عاشق للمزاح في شريكة حياته بعد ولادة طفلهما الأول ينتهي بالطلاق، كونه متعلقًا بنسب مولودهما، وقد تسبب المقلب في خلاف كبير بين الزوجين وصدمة للزوجة، والتي روت تفاصيل ما فعله زوجها في منشور شاركته عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي وطلبت نصيحة المتابعين حول كيفية التعامل مع الموقف.
قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأربعاء، إن تحرياتها الميدانية كشفت تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي لإجراء تحويلات مالية خارج المملكة تزيد قيمتها عن 11.5 مليار ريال.
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن "أي تأخير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في رفع الحظر عن طهران، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".