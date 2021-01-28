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ديني

مبروك عطية: عبلة الكحلاوي تفوقت عليّ.. وكانت «معجونة بحب الله»

الخميس 28/يناير/2021 - 02:01 ص
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
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محمد صبري عبد الرحيم
نعى الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفتها المنية يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 72 عامًا قضت مظمعها في خدمة العلم.


وقال «عطية» خلال مُداخلة عبر سكايب، ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامى شريف عامر، إنه شرف بمزاملة الدكتورة عبلة الكحلاوى وجمعتنا كلية الدراسات الإسلامية وزمالة العمادة، مُضيفًا أنه أدى فريضة الحج بصحبتها عام 2005.

وأشار إلى أنه تلقى خبر وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى بالحزن الشديد، منوهًا بأنها كانت «معجونة في حب الله»، وكانت منتفحة على الحياة بشكل كبير مع أدب جمّ، وكانت زوجة اللواء مهندس محمد ياسين بسيوني، أحد شهداء حرب أكتوبر.

ونوه بأن الدكتورة عبلة الكحلاوى آتاها الله صدقًا كبيرًا، والناس شعروا بتواضعها وصدقها، وكانت صادقة في أقوالها وتفوقت عليه في أنها كانت هادئة النبرة في حديثها.

وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، تعمل أستاذا للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة ‏المكرمة.‏


وعُرفت الدكتورة عبلة الكحلاوي بأنها من أهل العلم والبر والخير رحمها الله وقدمت الكثير لطلبة العلم وللفقراء والمحتاجين، وكانت رحمها الله تُدرس للنساء في المسجد الحرام على مدار عامين يوميًا بعد صلاة المغرب وذلك أثناء رئاستها لقسم الشريعة في مكة المكرمة، وبعد عودتها لمصر وبجانب عملها الأكاديمي كانت تلقي دروسًا بالجامع الأزهر الشريف، وبعض المساجد الأخرى، كما أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر وهي جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر.

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