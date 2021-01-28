مبروك عطية: عبلة الكحلاوي تفوقت عليّ.. وكانت «معجونة بحب الله»

وقال «عطية» خلال مُداخلة عبر سكايب، ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامى شريف عامر، إنه شرف بمزاملة الدكتورة عبلة الكحلاوى وجمعتنا كلية الدراسات الإسلامية وزمالة العمادة، مُضيفًا أنه أدى فريضة الحج بصحبتها عام 2005.





وأشار إلى أنه تلقى خبر وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى بالحزن الشديد، منوهًا بأنها كانت «معجونة في حب الله»، وكانت منتفحة على الحياة بشكل كبير مع أدب جمّ، و كانت زوجة اللواء مهندس محمد ياسين بسيوني، أحد شهداء حرب أكتوبر.





ونوه بأن الدكتورة عبلة الكحلاوى آتاها الله صدقًا كبيرًا، والناس شعروا بتواضعها وصدقها، وكانت صادقة في أقوالها وتفوقت عليه في أنها كانت هادئة النبرة في حديثها.



