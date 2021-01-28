أثناء فيديو رقص على تيك توك.. مقتل مراهقة في ظروف غامضة

في واقعة مخيفة، تم توثيق اللحظات الأخيرة في حياة مراهقة لم يتعد عمرها 16 عاما، حيث قتلت أثناء تواجدها في غرفتها وهي ترقص عبر تطبيق (تيك توك).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر في مقطع الفيديو اللحظات الأخيرة للفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما أثناء قتلها بالرصاص خلال تواجدها في غرفة فندق في أتلانتا الشهر الماضي.





وتم إطلاق النار على كاليسيا ويليامز، وهي متواجدة في فندق حياة ريجنسي أتلانتا في شارع بيتشتري في حوالي الساعة 12.27 صباحًا في 26 ديسمبر، وفي الفيديو، شوهدت وهي ترقص ثم توقفت وبدت مندهشة لرؤيتها شخص يدخل إلى غرفتها، وانتهى الفيديو بسرعة وهي تستدير نحو الباب.





وكانت والدتها ، إبريل سميث ، من بين أكثر من 20 شخصًا حضروا احتجاجًا من أجل تحقيق العدالة في قضية ابنتها خارج ريجنسي يوم الأربعاء، وأوضحت أنه تم تصوير الفيديو حوالي الساعة 12.02 صباحًا فيما توفيت ابنتها بعد تصوير الفيديو بحوالي 20 دقيقة.





واعتقل ضباط من إدارة شرطة أتلانتا مشتبهًا به يبلغ من العمر 16 عامًا أيضًا، متهما بالتورط في قضية إطلاق النار ووجهت إليه تهمة القتل العمد والاعتداء المشدد والسلوك المتهور وحيازة مسدس لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.





لكن سميث تقول إنها تعتقد أنه يجب توجيه اتهامات للآخرين في القضية، وكان من المفترض أن تذهب ابنتها إلى حفل، ولكنها حين علمت بوفاة ابنتها اكتشفت أن رجلا دفع ثمن إقامتها في فندق حياة ريجنسي.





وكان موجود عددا من القاصرين في هذا الفندق، مما يثير الشكوك عن السبب الحقيقي لوفاة ابنتها، حيث لا يزال حتى الآن تفاصيل وفاتها غامضة، مع سحب جثتها من الغرفة إلى الردهة.



