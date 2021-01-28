ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أثناء فيديو رقص على تيك توك.. مقتل مراهقة في ظروف غامضة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:29 ص
كاليسيا ويليامز
كاليسيا ويليامز
Advertisements
أماني إبراهيم
في واقعة مخيفة، تم توثيق اللحظات الأخيرة في حياة مراهقة لم يتعد عمرها 16 عاما، حيث قتلت أثناء تواجدها في غرفتها وهي ترقص عبر تطبيق (تيك توك).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر في مقطع الفيديو اللحظات الأخيرة للفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما أثناء قتلها بالرصاص خلال تواجدها في غرفة فندق في أتلانتا الشهر الماضي.

وتم إطلاق النار على كاليسيا ويليامز، وهي متواجدة في فندق حياة ريجنسي أتلانتا في شارع بيتشتري في حوالي الساعة 12.27 صباحًا في 26 ديسمبر، وفي الفيديو، شوهدت وهي ترقص ثم توقفت وبدت مندهشة لرؤيتها شخص يدخل إلى غرفتها، وانتهى الفيديو بسرعة وهي تستدير نحو الباب.

وكانت والدتها ، إبريل سميث ، من بين أكثر من 20 شخصًا حضروا احتجاجًا من أجل تحقيق العدالة في قضية ابنتها خارج ريجنسي يوم الأربعاء، وأوضحت أنه تم تصوير الفيديو حوالي الساعة 12.02 صباحًا فيما توفيت ابنتها بعد تصوير الفيديو بحوالي 20 دقيقة.

واعتقل ضباط من إدارة شرطة أتلانتا مشتبهًا به  يبلغ من العمر 16 عامًا أيضًا، متهما بالتورط في قضية إطلاق النار ووجهت إليه تهمة القتل العمد والاعتداء المشدد والسلوك المتهور وحيازة مسدس لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

لكن سميث تقول إنها تعتقد أنه يجب توجيه اتهامات للآخرين في القضية، وكان من المفترض أن تذهب ابنتها إلى حفل، ولكنها حين علمت بوفاة ابنتها اكتشفت أن رجلا دفع ثمن إقامتها في فندق حياة ريجنسي. 

وكان موجود عددا من القاصرين في هذا الفندق، مما يثير الشكوك عن السبب الحقيقي لوفاة ابنتها، حيث لا يزال حتى الآن تفاصيل وفاتها غامضة، مع سحب جثتها من الغرفة إلى الردهة.

قال ضباط من إدارة شرطة أتلانتا إنهم وصلوا إلى مكان الحادث في منطقة الفنادق بوسط المدينة ووجدوا المراهقة تعاني من إصابتها بعيار ناري في منطقة الفخذ، ولم تكن واعية أو تتنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب حيث أعلنت وفاتها فيما بعد. 
أثناء فيديو رقص على تيك توك.. مقتل مراهقة في ظروف غامضة
أثناء فيديو رقص على تيك توك.. مقتل مراهقة في ظروف غامضة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب دروس الأون لاين .. أب يقع في موقف محرج مع معلمة ابنته .. فيديو

يبكي وينتحب أثناء التحقيقات.. طبيب مارادونا ينكر تهم التورط في قتله

قبل وفاتها .. موقف مؤثر من ابن تجاه والدته المصابة بالسرطان.. شاهد

ضربها حتى فارقت الحياة.. أب يقتل طفلته في نوبة صرع

موقف غير إنساني.. امرأة تلقي كلبا من شرفة فندق خلال نوبة غضب.. شاهد

حريق هائل في منزل عائلة بسبب خطأ في وصلة كهربائية .. صور

ترشيحاتنا

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

أخبار الفن.. تفاصيل إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي .. هنا الزاهد تكشف عن أحدث أعمالها

النرويج تغلق حدودها أمام جميع القادمين اعتبارا من الغد لمكافحة فيروس كورونا

أول تعليق من إيران على شروط إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي

احذر من هذه الأخطاء أثناء ركن السيارة.. فيديو

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من تقرحات الفم إليك العلاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص