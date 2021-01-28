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رياضة

رابح ماجر لـ صدى البلد: الأهلي يمتلك لاعبين كبار.. والفوز على بايرن ميونخ ليس مستحيلا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:26 ص
رابح ماجر
رابح ماجر
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محمد السعيد

أكد رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، أن الأهلي قادر على تحقيق مفاجأة أمام بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية، حال تخطي الدحيل القطري.

وقال رابح ماجر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : مواجهة الأهلي والدحيل ستكون صعبة على كلا الفريقين ف الدحيل فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، ولديه طموح في هذه المباراة في البطولة، كما أن بطولة مونديال الأندية ستقام على أرضه".

وأضاف رابح ماجر:" أما بالنسبة للأهلي  فهو فريق إنجازات ولديه خبرة كبيرة  والتكهن بنتيجة المباراة صعب جدا". 

وأشار رابح ماجر :" الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين الكبار من ضمنهم مجدي قفشة وحسين الشحات وحمدي فتحي والحارس َمحمد الشناوي". 

وعن إمكانية تحقيق الأهلي مفاجأة أمام بايرن ميونخ" حال تخطي الدحيل "، أوضح رابح ماجر :" بايرن ميونخ هو المرشح الأول للفوز باللقب، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم، والدليل على ذلك فوز الجزائر على ألمانيا في  بطولة كأس العلم عام 1982، التي أقيمت في إسبانيا ". 

واستطرد :"المهمة ستكون صعبه على الأهلي، وسيكون مطلوبا من الفريق مجهودات إضافية في هذه المباراة".
 
واختتم :" في النهاية أتمنى التوفيق للأهلي والدحيل ممثلي العرب في كأس العالم للأندية".

وتستضيف قطر بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
وكانت قرعة كأس العالم للأندية، أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

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